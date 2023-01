Elezioni, cinque Comuni della Valle Camonica al voto: i nomi

lunedì, 9 gennaio 2023

Berzo Demo (Brescia) – Cinque Comuni della Valle Camonica, Ponte di Legno, Malonno, Berzo Demo, Berzo Inferiore e Borno – saranno rinnovati nella prossima primavera. I partiti e gruppi civici stanno avviando il confronto in vista dei numerosi appuntamenti elettorali, a fine gennaio l’elezione del presidente della Provincia di Brescia, con l’accordo sul candidato Emanuele Moraschini, sindaco di Esine, il 12 e 13 febbraio l’elezione del presidente di Regione Lombardia e il rinnovo del Consiglio regionale e in primavera le amministrative con 5 Comuni della Valle Camonica al voto.09

Sono quattro i sindaci uscenti, perché Berzo Demo è commissariato dalla scorsa primavera. I quattro sindaci uscenti sono Ivan Faustinelli a Ponte di Legno, Giovanni Ghirardi a Malonno, Ruggero Bontempi a Berzo Inferiore e Matteo Rivadossi a Borno. Tutti e quattro i primi cittadini potrebbero ricandidarsi anche se in alcuni Comuni si stanno valutando altri profili anche tra consiglieri in carica. Inoltre – come già accaduto a Ponte di Legno cinque anni fa – potrebbe esserci solo una lista in alcuni municipi che saranno rinnovati in primavera.