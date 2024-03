Elezioni amministrative: la posizione del Circolo PD Edolo, Sonico e Corteno Golgi

martedì, 5 marzo 2024

Edolo (Brescia) – Il circolo del Partito Democratico di Edolo, Sonico e Corteno Golgi chiarisce la propria posizione rispetto al percorso che porterà il Comune di Edolo al voto amministrativo 2024.

Il Partito Democratico ha appena terminato la propria fase congressuale, fase iniziata con le primarie nazionali aperte anche ai non tesserati. “La grande affluenza registrata in quella giornata – spiegano al circolo PD – non ha portato ad un riscontro in termini di tesseramento al Partito e questo è stato letto a tutti i livelli, come un chiaro segnale della necessità di ricostruire un patto di fiducia con l’elettorato di centrosinistra. Questo presupposto ha guidato la riflessione sulle elezioni amministrative all’interno del nostro Circolo; riflessione guidata dalla parola chiave “chiarezza””. Oggi – proseguono i responsabile del circolo PD – “il Partito Democratico di Edolo è in fase di ricomposizione e, consapevole di non poter influire in maniera determinante sulle prossime elezioni, ha scelto di non addentrarsi in percorsi politici che avrebbero come unico risultato un esercizio di sterile rappresentanza, privilegiando il concetto di coerenza a quello di presenza. Con la stessa fermezza, il Circolo ha confermato, in maniera compatta, la distanza dal pensiero di centro destra che guida la politica amministrativa di Edolo sui temi sociali, ambientali ed urbanistici”.

“L’auspicio che mantiene viva la speranza di un “cambio di rotta” – aggiungono – è quello che si possano creare condizioni diverse per amministrare il paese, partendo da un cambio significativo delle modalità con cui viene programmata l’attività amministrativa e di progettazione. Crediamo che a Edolo vi siano persone che possano contribuire ad una visione più allargata della politica dove servizi, cultura ed ambiente si integrino in un progetto di sviluppo coerente con la vocazione commerciale del paese. La speranza è che si superi la visione monocratica ed autoreferenziale che guida l’Amministrazione, per favorire un vero processo di partecipazione comunitaria. Se questo fosse il presupposto per una condivisione programmatica, Edolo potrebbe ambire a riacquisire il ruolo di riferimento che le spetta per l’alta Valle e potrebbe tornare a incidere in maniera costruttiva, come sempre è stato fatto in passato, sulla visione politica degli enti sovracomunali”.