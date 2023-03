Edolo: solidarietà alla famiglia di Martino Febbrari, parte la raccolta fondi

mercoledì, 22 marzo 2023

Edolo (Brescia) – La tragica scomparsa di Martino Febbrari (nella foto) ha lasciato sgomenta l’intera comunità di Edolo (Brescia) che si è stretta intorno alla famiglia del giovane padre. In ricordo dell’amico e per dare un contributo economicamente al piccolo Nicola, alla compagna ed al secondo figlio che nascerà a giugno, è stato costituito un comitato presieduto da Mattia De Marini che ha lanciato una raccolta fondi chiedendo a chi può un contributo poiché “una goccia dopo l’altra crea il mare”.

PER LA FAMIGLIA DI MARTINO

“Martino era un padre, un compagno, un collega, un amico.

Come tutti, aveva tanti progetti nella vita, ma un incidente sul lavoro lo ha portato via a soli 42 anni prima che potesse completarli tutti.

Ha lasciato la compagna Gloria, il piccolo Nicola di 4 anni e non ha potuto conoscere il secondogenito che nascerà tra pochi mesi.

Per permettere alla famiglia di poter affrontare con più serenità i prossimi tempi, chiediamo a chi può di fare un gesto di solidarietà”.

– Bonifico bancario intestato a Per Martino, IBAN: IT52U0569654470000002286X45

– Paypal: perlafamigliadimartino@gmail.com

– Piattaforma crowdfunding

– Altre modalità o informazioni contattando uno dei seguenti numeri 3289828120 / 3403212033.