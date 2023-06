Edolo, Soccorso alpino in azione per due interventi

lunedì, 26 giugno 2023

Edolo – Due interventi tra ieri e oggi per la stazione di Edolo del Soccorso alpino bresciano. I tecnici sono stati attivati dalla centrale per un un uomo infortunato lungo il sentiero che dalla Val Malga porta verso Malga Frino. Sul posto una squadra del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza; è intervenuto l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’intervento è cominciato poco prima delle 17 e si è concluso alle 19.

Ieri invece c’era stato un allertamento per il mancato rientro di un escursionista, partito per raggiungere l’Adamello. Le squadre, dopo la segnalazione, avvenuta all’alba, sono partite subito per percorrere gli itinerari più probabili. L’uomo, illeso, è stato rintracciato poco dopo in Val Malga, una zona dove la copertura del segnale telefonico non è costante. Per questo, ricordiamo che è sempre opportuno indicare prima possibile cambi di percorso o di programma, o eventuali ritardi, perché a volte in montagna le comunicazioni possono essere difficoltose, se non impossibili.