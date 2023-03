Edolo, scambio di classe tra gli studenti del Meneghini e del liceo di Toruń

martedì, 21 marzo 2023

Edolo (Brescia) – E’ iniziato lo scambio di classe tra gli studenti del liceo di Toruń (Polonia) e dell’istituto Meneghini di Edolo (Brescia) in programma fino al prossimo 25 marzo. Ieri la delegazione del liceo polacco è arrivata a Edolo ed è stata accolta in aula magna del Meneghini per un primo incontro e scambio d’esperienze tra docenti e studenti ed è stato illustrato il programma dei prossimi giorni.

L’iniziativa è inserita nelle proposte progettuali di ampliamento dell’offerta formativa 2022-2023 del Meneghini: lo scambio vede coinvolti studenti delle classi 2T e 3T dell’indirizzo Turismo dell’istituto edolese ed ha una valenza educativa, culturale e formativa.

Tutti gli studenti del Meneghini sono coinvolti nell’accoglienza e nell’ospitalità dei loro coetanei polacchi. Le docenti referenti del progetto, professoresse Anna Canti e Rosanna Trovadini, stanno coordinando le diverse attività. Oggi e domani sono previste visite alla scoperta del territorio (Valle Camonica, Sebino, Brescia) e di alcune specialità enogastronomiche del territorio.

di Ch. Pa.