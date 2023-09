Edolo ricorda l’attore Enrico Canestrini: programma della serata

giovedì, 21 settembre 2023

Edolo (Brescia) – Serata in ricordo dell’attore edolese Enrico Canestrini, nel 50esimo anniversario della morte l’Amministrazione comunale di Edolo ha organizzato un evento – in programma domani, venerdì 22 settembre, con inizio alle 20:30 – al cinema teatro San Giovanni Bosco.

Enrico Canestrini, nasce a Edolo (Brescia) il 19 dicembre 1916 con il nome di battesimo di Guerino Giuseppe. Dopo aver vissuto i primi anni nell’abitazione dei Canestrini, situata in via della Chiesa, dalla morte del padre vive con la madre a Mù. Avvia l’attività di commerciante di vini ed intorno agli anni ‘50 si trasferisce dapprima a Arcevia (Ancona) e successivamente a Roma dove, nel frattempo, aveva avuto modo di intraprendere la carriera di attore con il nome di Enrico.

Alla morte della madre nel 1945, eredita l’abitazione in via Santi Ippolito e Cassiano, presso la quale ritorna in alcune occasioni, soggiornandovi però per brevissimi periodi. Anche successivamente alla vendita dell’immobile sarà solito tornare a Edolo per brevi soggiorni. Muore a Roma il 23 settembre 1973.

La sua prima apparizione cinematografica risale al 1955, quando interpreta una piccola parte nel film “Don Camillo e l’onorevole Peppone”, ma sarà nel 1961 che inizia la sua carriera di attore con piccole parti in alcuni film e sceneggiati per la televisione. In totale Enrico Canestrini prenderà parte a 13 film, di cui 6 per la tivù, e a 18 serie televisive.

Nella sua carriera ha avuto modo di lavorare al fianco di attori quali Giorgio Albertazzi, Enrico Maria Salerno, Giuseppe Pambieri, Tino Buazzelli, Renzo Palmer, Paolo Ferrari e Alberto Sordi.

FILM PER LA TV

Il mondo è una prigione Antonio e Cleopatra, Don Giovanni, L’incoronazione di Carlo Magno, Oliver Cromwell: ritratto di un dittatore, La scuola delle mogli, Indovino, Un povero, Riculf, Il prete e Alano

SERIE TV

Tutto da rifare pover’uomo, Giallo club, Invito al poliziesco, Racconti dell’Italia di ieri, Una tragedia americana, I grandi camaleonti, la figlia del capitano, Resurrezione, Le avventure di Laura Storm, Il triangolo rosso Jekyll, Papà Goriot Una pistola in vendita Lazarillo, I racconti di Padre Brown, Vino e pane, Tre camerati, Dedicato a un medico

Una città in fondo alla strada, Bontewerk, Martin Passante, Un giurato, St. Rejant, Il notabile, Commissario Marchetti, Il servo di Vittorina, Acky, L’ubriaco piccolo, Il vecchio reduce, Conte Orlov, Berto

Il padre di Lupo.

COMMEDIE

I Tromboni con Vittorio Gassman