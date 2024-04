Edolo, riaperta nel tardo pomeriggio la statale 42 del Tonale

mercoledì, 3 aprile 2024

Edolo (Brescia) – Alle 18:30 è stata riaperta la statale 42 del Tonale, interrotta da ieri sera a Edolo per una scarica di sassi e terra, alla prima semicurva dopo la galleria del paese camuno in direzione dell’alta Valle. Per quasi una giornata i paesi dell’Alta Valle Camonica sono rimasti isolati.

Nel pomeriggio è stato effettuato un sopralluogo da parte di tecnici, geologi e responsabili Anas con il sindaco di Edolo, Luca Masneri, per valutare l’entità dello smottamento e definire gli interventi di bonifica e messa in sicurezza, con il disgaggio di una zona a rischio. Al termine delle opere è stata riaperta la statale 42. Durante l’intera giornata c’è stato un presidio dei vigili del fuoco di Edolo e della Protezione civile di Edolo e Incudine.

Domani sarà istituito dalle 8 alle 17 un senso unico sulla statale 42 per consentire all’impresa di posizionare nuove reti paramassi sulla zona dove si è verificata la colata di sassi ieri sera.

di A.Pa.