Edolo: presentato l’accordo per il rilancio della filiera bosco, legno, energia

martedì, 10 gennaio 2023

Edolo (Brescia) – Un progetto importante per Edolo (Brescia) e i Comuni dell’ambito per il rilancio della filiera bosco-legno-energia con un finanziamento regionale di 4 milioni e mezzo e il sostegno della Comunità Montana di Valle Camonica.

Nel pomeriggio – presso la sede del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica in via Treboldi a Edolo, alla presenza degli assessori regionali Davide Caparini e Fabio Rolfi, del presidente della Comunità Montana di Valle Camonica Sandro Bonomelli, del sindaco di Edolo Luca Masneri e del presidente del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica Gionatan Bonomelli è stato presentato l’Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (Arest) finalizzato alla realizzazione del progetto denominato “ Implementazione della filiera bosco legno energia in Alta Valle Camonica”.

Nei diversi interventi è stato sottolineato l’importante impegno di Regione Lombardia a sostegno del progetto avanzato dal presidente del Consorzio Forestale. che punta su un progetto innovativo per Edolo e la Valle Camonica.