Edolo: posizionato il nuovo ponte in acciaio sul fiume Oglio

martedì, 27 febbraio 2024

Edolo (Brescia) – E’ stato posizionato il nuovo ponte sul fiume Oglio che unisce via Gelpi e l’area tennis con il parco giochi del paese camuno. Un’opera realizzata dalla Carpenteria delle Giudicarie che è stata posizionata ieri, dopo i preparativi delle scorse settimane e l’arrivo dell’imponente struttura nelle ore notturne, evitando così disagi al traffico della valle.

I lavori edili sono stati effettuati dalla Edil Scavi Bonomelli. Il nuovo ponte in acciaio è lungo 27 metri, largo quasi tre metri ed è coperto: studiato nei dettagli dall’architetto edolese Franco Fonatti è ben inserito nel contesto dell’area. Il costo dei lavori è di 390mila euro, interamente finanziato da Regione Lombardia.

“E’ un’opera che non è costata un euro agli edolesi – spiega il sindaco Luca Masneri – Abbiamo partecipato a due bandi regionali e ottenuto il finanziamento per un ponte che sarà fondamentale per chi vive nel nostro paese e i turisti, perché collegherà una zona importante tra centro tennis e parco giochi, oltre alla passeggiata”.

L’impresa che ha vinto l’appalto dovrà ora completare i lavori, avviare la piantumazione, poi diverrà un punto di passaggio anche per i ciclisti, essendo inserita nel percorso della ciclopedonale.