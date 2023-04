Edolo piange Siegbert Lapp, imprenditore che rilevò la Camunia Cavi

mercoledì, 26 aprile 2023

Edolo (Brescia) – Edolo piange Siegbert Lapp, imprenditore tedesco, cittadino onorario della località camuna, morto in un incidente stradale all’età di 70 anni.

Il 6 maggio 2016 l’Amministrazione comunale di Edolo aveva conferito la cittadinanza onoraria a Siegbert Lapp (secondo da sinistra nella foto e primo da sinistra nella foto in basso), titolare del gruppo internazionale che all’inizio del nuovo millennio rilevò la proprietà della Camuna Cavi, l’azienda fondata nel 1991 a Edolo, che è una delle principali realtà italiane produttrici di cavi elettrici. La Camunia cavi è entrata a far parte del gruppo tedesco Lapp, con oltre 2.800 addetti, 15 siti produttivi, 100 punti vendita e 40 organizzazioni di vendita in tutto il mondo.

Il sindaco di Edolo, Luca Masneri, aveva letto la motivazione che ha portato al conferimento della cittadinanza onoraria: “Per l’importante contributo dato allo sviluppo economico del territorio”. In quell’occasione Lapp aveva donato al sindaco Masneri una statuetta, realizzata dal padre Oskar, che rappresenta il cavo e il futuro tecnologico. Inoltre l’imprenditore tedesco Siegbert Lapp aveva ringraziato. sottolineato il legame con la Valle Camonica e al termine dichiarò: “In questa terra mi trovo come a casa mia”.

“Oggi – è il commento del sindaco Masneri – apprendiamo con grandissima tristezza della prematura scomparsa del nostro Cittadino Onorario Siegbert Lapp. Uomo straordinario, persona gentile, grande imprenditore, che nei momenti difficili di Camuna Cavi ha sempre creduto e spinto perché si investisse in Italia e ad Edolo. Siegbert ha sempre evidenziato la laboriosità della gente camuna e ha portato ad Edolo investimenti ed occupazione. Se ne va un amico della nostra gente, un nostro concittadino, ma soprattutto un amico personale. Caro Siegbert veglia su di noi da lassù”.

di A. Pa.