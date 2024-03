Edolo, patto tra l’istituto Meneghini e ViaSoccer americana

domenica, 24 marzo 2024

Edolo (Brescia) – Nuove opportunità per gli studenti del Liceo Sportivo del Meneghini di Edolo. La delegazione in rappresentanza dell’istituto Meneghini, composta dal dirigente scolastico professoressa Raffaella Zanardini e da due docenti di scienze motorie e discipline sportive del liceo scientifico sportivo, i professori Elio Tamburrano e Antonio Ferreri, ha concluso l’esperienza negli Stati Uniti.

Il dirigente e i due docenti hanno sperimentato e approfondito lo sport management e lo sviluppo di programmi tecnici, sportivi e turistici. “Si è concluso – spiega la professoressa Raffaella Zanardini – il nostro viaggio in America, viaggio esperienziale che ci ha dato tante idee per costruire possibili esperienze di pecto (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) per gli studenti dell’indirizzo sportivo e del turistico”.

E’ stata creata e sottoscritta (nella foto) una collaborazione con l’azienda ViaSoccer americana, disponibile anche a mettere a disposizione una borsa di studio in America e una in Cina. “Ritorniamo con idee nuove e una vera collaborazione – conclude la professoressa Zanardini – che verrà comunicata ufficialmente il 26 marzo in occasione dei festeggiamenti dei 10 anni del Liceo sportivo alla presenza di docenti, studenti e autorità”.

.