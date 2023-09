Edolo: patto strategico, Nuova Camunia affiliata Monza Accademy

giovedì, 7 settembre 2023

Edolo (Brescia) – Un patto con il Monza. La società Nuova Camunia da oggi è Insieme al Monza con l’affiliazione Monza Accademy. E’ stato siglato l’accordo che per due anni che vedrà la Nuova Camunia affiliata al Monza.

Due anni di collaborazione tecnica con l’A.C. Monza per la Società Nuova Camunia, attiva da molti anni nel settore calcistico in alta Valle Camonica, un grande valore aggiunto per la società camuna che grazie all’accordo firmato con Insieme al Monza potrà offrire ai suoi atleti un programma di incontri di formazione con i tecnici dell’A.C. Monza.

Il progetto è stato presentato oggi, alla presenza degli amministratori comunali di Edolo, il sindaco Luca Masneri e il consigliere delegato allo Sport nonché presidente della Società Nuova Camunia 2015 Michele Tonini, e di Vezza d’Oglio Marco Gasparotti. Erano presenti anche i membri del direttivo di U.S. Malonno Giorgio Bianchi e Guido Mariotti e U.S. Vezza Marcello Orsatti e del responsabile Sport e Cultura di Insieme al Monza Mariano Vaccaro.

“Lo sport in primis è salute ed educazione, aiuta a vivere in una società migliore, vogliamo rendere lo sport vivibile e praticabile a ottimi livelli anche tra le nostre montagne. Abbiamo quindi cercato la collaborazione di una società di seria A che possa dare un supporto tecnico importante ai nostri ragazzi e ai tecnici che si occupano di loro” ha detto Michele Tonini.

“Conosco il sacrificio di chi tiene all’educazione e alla formazione dei giovani portando avanti un lavoro gratuito, per questo abbiamo voluto dare una possibilità per i giovani, ma anche agli allenatori di poter vedere qualcosa di nuovo e di particolare, in un settore che assorbe il maggior numero di giovani atleti e di famiglie fornendo un’occasione di formazione e professionalizzazione per gli allenatori”, ha spiegato Luca Masneri.

La presentazione del progetto e i dettagli dell’affiliazione sono stati illustrati da Mariano Vaccaro, responsabile Sport e Cultura di A.C. Monza e si articolerà principalmente nell’affiancamento costante dei tecnici del Monza, nella persona di Gigi Orlandini, sia dei ragazzi che degli allenatori attraverso molte giornate di formazione. “La nostra filosofia è trasmettere alle affiliate e ai giovani calciatori i nostri principi per vivere lo sport non solo sotto l’aspetto agonistico, ma anche in ottica migliorativa della persona, maturando la fiducia in sé stessi”. Affiliazione a 360 gradi quindi, arricchita da corsi online anche su diversi argomenti (scouting, salute), da inviti ai tecnici presso il centro sportivo di Monzello, e dall’organizzazione del torneo delle affiliate; tutti i tesserati Nuova Camunia saranno inoltre invitati ad alcune partite del Monza.

di Ch. P.