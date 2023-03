Edolo, nel pomeriggio ultimo saluto a Martino Febbrari

domenica, 5 marzo 2023

Edolo (Brescia) – Ultimo saluto a Martino Febbrari, 42 anni, di Edolo (Brescia), dipendente del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, vittima di un infortunio sul lavoro sui monti sopra l’abitato di Berzo Demo (Brescia). Oggi – alle 18:30 nella sala del commiato Melotti di Edolo – l’addio al 42enne, caposquadra del Consorzio. In occasione dell’ultimo saluto bandiere a mezz’asta. Il messaggio dell’Amministrazione comunale di Edolo: “ Abbiamo perso uno di noi, compagno, padre, figlio, fratello, amico, collega, un operaio di elevate competenze tecniche, un ottimo caposquadra, serio e preciso nel suo lavoro”.

Gli inquirenti hanno acquisito la documentazione relativa al cantiere in cui stava lavorando Martino Febbrari con altri tre colleghi del Consorzio, per il recupero della legna della tempesta Vaia quando si sono staccati dei sassi che l’hanno colpito e non gli hanno dato scampo. Il sindaco di Edolo Luca Masneri e il personale del Consorzio hanno comunicato la tragica notizia ai familiari, alla compagna Gloria e alla mamma Vittoria. Martino Febbrari (nella foto) lascia un figlio in tenera età e uno in arrivo.

“Quanto accaduto ci colpisce profondamente e come organizzazioni sindacali esprimiamo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Martino, stringendoci a loro in questo momento di dolore – scrivono Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil –Chiediamo agli organi preposti che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto che vengano accertate eventuali responsabilità e che si verifichi scrupolosamente se sono state seguite tutte le norme contro gli infortuni sul lavoro, previste dalla legislazione vigente”.