Edolo, Luca Masneri nominato nel dipartimento Montagna di Forza Italia

venerdì, 8 marzo 2024

Edolo (Brescia) – Luca Masneri, sindaco di Edolo, è stato nominato nel dipartimento della Montagna di Forza Italia. Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha assegnato gli incarichi del partito e per il nuovo dipartimento della Montagna sono stati nominati la valdostana Emily Rini, che ricoprirà l’incarico di presidente, e due esperti: Luca Masneri, sindaco di Edolo (Brescia) e presidente dell’Unione dei Comuni delle Alpi Orobie, che nella scorsa legislatura aveva coordinato la commissione che ha elaborato la proposta di legge sulla montagna, e Fabio Santavicca, sindaco di Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila) e presidente della Comunità del Parco del Gran Sasso.

“Sono onorato della scelta del segretario Tajani per l’incarico che mi ha affidato – afferma Luca Masneri – darò il mio contributo ed elaboreremo proposte che deputati e senatori di Forza Italia porteranno in Parlamento”. “Il punto di partenza – aggiunge Masneri – è la legge sulla montagna che interessa i 7 milioni di italiani che abitano in valli e zone montane, con sostegno al lavoro e una fiscalità differente”.

Tra le proposte che saranno inserite nella legge sulla montagna che arriverà in Parlamento e che ricalcherà quanto elaborato dalla commissione coordinata da Masneri nella scorsa legislatura, spiccano forme di incentivazione in favore dei medici e degli operatori socio sanitari che prestano la propria attività lavorativa nei Comuni montani, premialità per gli insegnanti che prestano il servizio scolastico nelle aree montane, misure fiscali e agevolazioni per i giovani che lavorano in montagna, maestri di sci e imprese. “L’obiettivo – conclude Masneri – è avviare una politica per la montagna e per chi vi abita e lavora, garantendo nel contempo pari servizi e opportunità”.