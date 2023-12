Edolo: la variante alla statale 42 sarà pronta a inizio 2028

mercoledì, 20 dicembre 2023

Edolo (Brescia) – E’ stata aggiudicata al Consorzio Eteria la realizzazione della variante Est di Edolo. Il progetto esecutivo è stato approvato dall’amministratore delegato e direttore generale di Anas, Aldo Isi, con determina numero 19 del 2023. Nei quattro punti della determina vengono indicati i passaggi per realizzare l’opera.

La gara è stata aggiudicata al Consorzio Stabile Eteria di Roma, composto da Itinera, Viannini Lavori e Icop, il Consorzio Eteria ha proposto un ribasso del 9,116% e l’importo complessivo dei lavori è di 106 milioni 834.449 euro, di cui 4 milioni e 290.430 euro per la sicurezza. La stazione appaltante di Anas ha previwsto per la realizzazione dell’opera 1484 giorni consecutivi, di cui 365 per l’esecuzione delle attività di monitoraggio ambientale prima dell’apertura cantiere, che sono appena partite, quindi 1119 giorni di lavoro, ovvero tre anni, entro i quali l’opera andrà completata.

Il cantiere – secondo quanto previsto nell’aggiudicazione dell’appalto – aprirà a inizio 2025. “E’ un’opera importante – sottolinea il sindaco di Edolo, Luca Masneri (nella foto) – sia per la nostra comunità che per l’Alta Valle Camonica: dopo il progetto e l’aggiudicazione dell’appalto sono ora certi i tempi di realizzazione della variante che libererà dal traffico il nostro paese e migliorerà la qualità di vita”.

Il tracciato della variante Est alla Statale 42 del Tonale interessa i territori di Edolo e Sonico, ha uno sviluppo in galleria per un chilometro e 800 metri e il ponte sul fiume Oglio di 60 metri, oltre a due rotatorie di collegamento con l’attuale statale. Secondo quanto indicato nell’aggiudicazione l’opera sarà pronta nel 2028.