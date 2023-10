Edolo: la rassegna letteraria racCONTA la montagna si apre al Brixia Forum

sabato, 7 ottobre 2023

Edolo (Brescia) – La rassegna letteraria racCONTA LA MONTAGNA promossa da Unimont si apre per la prima volta “in trasferta”, a partire dalle 17 di domani – domenica 8 ottobre – al Brixia Forum di Brescia, in occasione di “Futura Expo – Economia x l’ambiente”, promossa da Camera di Commercio e Pro Brixia: una tre giorni di immersione in un futuro sostenibile con al centro progetti di economia circolare, ma anche di sostenibilità e di governance.

In questa cornice trova spazio la tavola rotonda “Montagne e letteratura, costa sta cambiando? I relatori sono decisamente d’eccezione: Alice Palumbo (co-presidente di EWMD Brescia), Anna Frattini (Assessora del Comune di Brescia), Leonardo Bizzaro (giornalista), Franco Michieli (alpinista scrittore), Vittorio Anastasia (amministratore unico di Ediciclo edizioni), Massimo Tedeschi (giornalista) e Claudio Gasparotti (curatore di racCONTA LA MONTAGNA).

Punto di partenza del dialogo: due contributi – dello stesso Leonardo Bizzaro e di Enrico Camanni – che mettono in luce come la montagna sia un tema sempre più popolare nella letteratura.

La letteratura alpina, che in precedenza era un genere di nicchia, sta ora raggiungendo pubblici più ampi: questo è dovuto in parte all’uso di chiavi popolari, come le storie familiari, la natura curatrice, il silenzio, l’ascolto e la contemplazione. Questa nuova tendenza riflette il crescente interesse per la montagna, anche al tempo di internet.

“Si fa risalire alla salita del Mont Ventoux di Petrarca, – racconta Claudio Gasparotti, curatore e coordinatore artistico di racCONTA LA MONTAGNA – realizzata insieme al fratello Gherardo nel 1336, il primo racconto di una ascensione alpina contenuto in una lettera del poeta ad un amico. Da allora la montagna è stata molto e continuamente raccontata fino a delinearsi come un genere, quello della letteratura di montagna. Nella modernità ha contribuito alla formazione di questo genere il racconto delle grandi imprese alpinistiche e dalle grandi figure che le hanno compiute”.

“Sette anni fa, nel mettere a punto il contenuto di racCONTA LA MONTAGNA, il nostro intento era quello di leggere e far leggere libri confrontandoci con autori che raccontavano una montagna priva dell’eroismo delle grandi ascensioni o di una frequentazione eccessivamente atletica del territorio montano. Questo tipo di racconti, il numero dei loro autori e la varietà degli argomenti e degli sguardi, in poco tempo e di anno in anno sono cresciuti al punto che si può dire che la letteratura di montagna è uscita dalla nicchia nella quale forse si era volutamente cacciata. Riflettendo a come racCONTA LA MONTAGNA poteva essere presente nell’Expo Futura, Economia e Ambiente, organizzato dalla Camera di Commercio di Brescia, il pensiero è andato al tanto lavoro che sta dentro ad ogni libro e alla trasformazione che quantitativamente e spesso qualitativamente è avvenuta nel libro sulla montagna. Ci dimentichiamo spesso che scrivere e leggere libri, significa anche creare lavoro per le molte persone che, dal manoscritto iniziale alla vendita finale, lavorano per darci quel bell’oggetto che si chiama libro – conclude Gasparotti -. Quindi racCONTA LA MONTAGNA 2023-2024 parte proprio dal volere riflettere come è cambiato, negli ultimi 10 anni circa, il libro sulla Montagna, su come sia si modificato il racconto sulle donne e gli uomini che vivono quella parte di montagna che ci sta particolarmente a cuore e che per Unimont è ragion d’essere, sia nei contenuti disciplinari, sia nella sua collocazione territoriale”.