Edolo, in Consiglio comunale il bilancio 2023 e il piano opere pubbliche

Edolo (Brescia) – In Consiglio comunale a Edolo (Brescia) il bilancio di previsione 2023, con la definizione delle tariffe e imposte, il piano delle opere pubbliche con gli investimenti previsti nel corso dell’anno. Osservando il documento finanziario si scorgono 25 milioni in conto capitale. Per l’Amministrazione comunale di Edolo è il momento più importante, dove la maggioranza – “Io amo Edolo” – e la minoranza – “Insieme Edolo vive” – si confronteranno su numeri, investimenti e progetti. “Le imposte – afferma il sindaco di Edolo, Luca Masneri – rimarranno invariate, sulla linea che abbiamo definito in questi anni: all’inizio del nostro mandato le abbiamo ridotte e ora proseguiamo su quella scelta senza pesare sulle famiglie”.

A Edolo arriveranno nei prossimi anni investimenti importanti che cambieranno volto al paese. “Infatti – prosegue il sindaco – partiranno lavori importanti nei prossimi mesi, su tutti la centrale a idrogeno, e all’orizzonte c’è un’opera – la variante est della statale 42 – con un investimento di 140 milioni di euro. Inoltre è in programma l’ammodernamento dell’ospedale con la creazione di una casa di comunità: è una netta inversione di tendenza rispetto al passato”.

Tra i progetti che saranno realizzati dall’Amministrazione comunale di Edolo nel corso del 2023 figurano la sistemazione della scuola elementare con un investimento di 560mila euro, di cui 330mila euro per realizzare la mesa e altri 230 per la riqualificazione energetica. Un altro milione e mezzo – parte con fondi statali arrivati per l’emergenza dell’ottobre 2021 e altri stanziati dal Comune – sono stati destinati all‘Ogliolo e alle infrastrutture e creazione spazi giochi in aree adiacenti. Presto partiranno i lavori per la riqualificazione di via Esposito e il parcheggio di Mu’, mentre è in fase di progetto esecutivo e appalto per un milione e mezzo l’ammodernamento delle piscina comunale.