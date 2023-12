Edolo, il sindaco Masneri: “Il presidente di Coldiretti Prandini sempre vicino alla Valle Camonica”

mercoledì, 20 dicembre 2023

Edolo (Brescia) – “Buon lavoro a Ettore Prandini, riconfermato presidente di Coldiretti”, così il sindaco di Edolo, Luca Masneri (nella foto), al termine dell’assemblea nazionale che ha rieletto il bresciano Prandini al vertice di Coldiretti.

Il primo cittadino di Edolo sottolinea l’impegno che Ettore Prandini, 51 anni, bresciano, ha portando avanti prima in provincia di Brescia, poi a livello lombardo e infine a livello nazionale: “Come camuno – ribadisce Masneri – sono soddisfatto della rielezione di Ettore Prandini che ha sempre avuto una grande attenzione al settore agroalimentare della Valle Camonica e alla Cissva, oltre alla grande collaborazione che è stata instaurato con gli operatori della nostra valle”.

Il programma di Ettore Prandini per il nuovo mandato da presidente prevede il sostegno alla competitività delle imprese agricole per garantire la sovranità alimentare del Paese e ridurre la dipendenza dall’estero, promuovendo filiere produttive 100% Made in Italy con l’innovazione e la sostenibilità economica ed ambientale. Inoltre c’è la spinta della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco e la lotta al falso Made in Italy sulle tavole mondiali. “Una strategia – conclude Masneri – che porterà benefici al settore agroalimentare della Valle Camonica”.