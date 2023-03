Edolo, giornata in ricordo di Paolo Mariotti: il programma

sabato, 25 marzo 2023

Edolo (Brescia) – Torna, dopo la pausa per la pandemia, l’appuntamento in ricordo di Paolo Mariotti, lo studente di Edolo (Brescia) morto nel settembre 2009 in un incidente stradale. L’Associazione “Paolo con noi” organizza per domani – 26 marzo – una giornata sulla neve con gara di slalom gigante a Temù, la Messa e le premiazioni al centro Eventi Adamello di Vezza d’Oglio (Brescia).

Il ricordo di Paolo è sempre vivo nella memoria dei genitori, Ornella e Severi no, parenti e amici che hanno fondato l’Associazione benefica “Paolo con noi” che sensibilizza i giovani sul tema della sicurezza stradale.

Domani è in programma la manifestazione “Paolo con noi”, con gara di sci sulla pista “La Croce” di Temù (nella foto una delle precedenti edizioni).

Il programma prevede il ritrovo alle 8 alla partenza della seggiovia Roccolo-Ventura di Temù, la gara prenderà il via alle 9:30. Al termine i partecipanti raggiungeranno il Centro eventi Adamello di Vezza d’Oglio dove alle 11.30 sarà celebrata la Messa, quindi un momento conviviale e le premiazioni.

L’Associazione “Paolo con Noi” destinerà il ricavato ad attività benefiche con particolare attenzione alla sensibilizzazione dei ragazzi sulla sicurezza stradale.