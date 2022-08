Edolo, festeggiati il reduce di Russia Ugo Balzari e don Luca

domenica, 28 agosto 2022

Edolo – Gli alpini di Edolo e della Valle Camonica si sono ritrovati nella chiesetta di Mola ricordando i caduti del Battaglione Edolo e il Beato don Gnocchi e al termine hanno festeggiato Ugo Balzari, che tra poco più di un mese taglierà il traguardo del secolo di vita.

LA CERIMONIA – Più di trecento alpini, con una ventina di gagliardetti dei gruppi alpini, con in testa quello di Edolo guidato dal capogruppo Egidio Masneri, si sono ritrovati davanti al rifugio di Mola a Edolo (Brescia) poco dopo le 9:30, quindi la sfilata, l’alzabandiera, il saluto delle autorità, il presidente degli alpini e il sindaco di Edolo, Luca Masneri, che ha sottolineato l’impegno degli alpini, in particolare quello di Ugo Balzari, presente su una carrozzina, ultimo reduce del Battaglione Edolo ad aver combattuto la battaglia di Nikolajewka. Alle 11 è stata celebrata la Santa Messa da don Claudio Sarotti e don Luca Danesi, accompagnata dal Coro Ana Vallecamonica e dalla Banda San Lorenzo di Sonico.

IL REDUCE – Nato nel 1922, Ugo Balzari è stato arruolato il 7 gennaio 1942 come portaordini sciatore del Battaglione Edolo e ai primi di luglio venne inquadrato nella divisione alpina Tridentina. Ha partecipato alla campagna di Russia e con le truppe italiane percorse a piedi 260 chilometri, a 40 gradi sottozero. Oltre 220.000 italiani impegnati sul fronte, di loro 104.000 meno di un anno dopo erano morti o spariti per sempre nei gulag siberiani. L’ordine della ritirata lo portò proprio Balzari con gli sci alle postazioni avanzate del Battaglione Edolo, sul Don, nel villaggio di Bassovka. Erano le 17,30 del 17 gennaio 1943. Tre giorni dopo, alle porte dell’abitato di Skororyb, il primo massacro per mano di un nemico cento volte più forte. In quell’occasione Ugo Balzari conobbe un santo, don Gnocchi, cappellano del 5° Alpini, che descrive come “una persona umana”.

I FESTEGGIAMENTI – Al termine della cerimonia religiosa è stato donato un quadro con un suo ritratto dagli alpini edolesi a Luca Balzari e un ringraziamento con un altro quadro è stato consegnato a don Luca Danesi che, dopo otto anni, a settembre lascerà la parrocchia di Edolo per essere assegnato all’unità pastorale di Rovato (Brescia). Al termine della cerimonia il rancio alpino al rifugio.