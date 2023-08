Dallo Sciamano allo Showman, a Edolo il Recital “I Cannoni di Guspessa”

mercoledì, 16 agosto 2023

Edolo (Brescia) – Al Festival Dallo Sciamano allo Showman il Recital “I Cannoni di Guspessa” con le Voci recitanti di EdoloArts, sabato 19 agosto, alle 20, in piazza Martiri della Libertà, a Edolo (Brescia).

Lo spettacolo rientra nella 21esima edizione del Festival Dallo Sciamano allo Showman. La lettura teatrale racconta la storia di un viaggio di due cannoni che non fecero mai la guerra, narrato dai redattori della rivista Zeus e ispirato dalla ricerca storica di Simone Signaroli.

Il recital precederà la presentazione del libro a cura di Paolo Jannacci ed Enzo Gentile. Gli spettacoli della serata rientrano nel progetto Passacultura realizzato dalla Cooperativa sociale Il Cardo, nel quale siamo stati felicemente coinvolti.

IL RECITAL – “I Cannoni di Guspessa”, alla base dello spettacolo c’è un intenso lavoro di collaborazione e confronto tra Il Cardo (Edolo), Simone Signaroli con Il Leggio e il Centro Culturale Teatro Camuno. Traendo spunto dalla ricerca storica di Signaroli, i redattori di Zeus (rivista del Cardo), hanno prodotto un vero e proprio reading comunitario. I testi sono quindi stati ulteriormente elaborati da Bibi Bertelli (regista dello spettacolo) per la costruzione del canovaccio teatrale e la cura degli aspetti di messa in scena.

LA STORIA – Protagonisti della vicenda sono dei cannoni che nel 1624 partono da Brescia in quanto la Serenissima ha deciso di partecipare alla Guerra dei trent’anni. La destinazione finale è Guspessa, per prendere parte agli scontri in Valtellina. Un tragitto che è tuttavia destinato a cambiare rotta. I due cannoni, infatti, dopo avere attraversato – con risvolti importanti per il sostentamento economico in un periodo di miseria – la Valle Camonica, arrivano sì a destinazione, ma non sparano nemmeno un colpo, svolgendo unicamente una funzione di deterrenza.

Il recital si colloca quindi come risultato di un percorso teatrale altamente partecipativo e profondamente inclusivo. La sintesi scenica di un bellissimo processo poetico-surreale in cui la drammaturgia parte dai racconti straordinari dei redattori di Zeus. Il punto di vista dei redattori della rivista diventa uno spunto per arrivare all’uomo inteso nel senso esteso di umanità. Con il loro stile unico hanno saputo cogliere ed esprimere la leggerezza nonostante la drammaticità del contesto bellico.

EDOLO ARTS – Il gruppo EdoloArts nasce due anni fa all’interno del laboratorio teatrale promosso dall’Amministrazione Comunale di Edolo e dal Cctc. EdoloArts svolge la preziosa funzione di ponte tra cittadini e Comune, promuove una serie di proposte dedicate alla cittadinanza e alle Associazioni del paese. In questi due anni, EdoloArts ha realizzato: “Admirabile Signum – presepe itinerante”, un calendario di spettacoli frutto dei laboratori (per bambini e ragazzi), con il Coro Baitone la serata dedicata all’incontro con Procida, il docufilm sulla prima edizione del Presepe (che ha visto e vede la partecipazione di più di cento comparse e la presenza di oltre 20 Associazioni sotto la Direzione artistica di Bibi Bertelli).

VOCI RECITANTI: Gregorina Beltracchi, Giovanni Gari, Marco Milzani, Stefania Mottinelli,

Patrizia Pangrazi, Gloria Passeri, Silvia Matti

AL TROMBONE: Federico Coatti

REGIA: Bibi Bertelli

Quello del 19 agosto è il primo dei due appuntamenti a calendario per questo recital. Il secondo si terrà il 15 settembre presso la Pieve di San Siro (Capo di Ponte), prima dello spettacolo di Luigi Mariano.