Edolo: da oggi l’istituto Meneghini sperimenta il modello DADA

giovedì, 1 febbraio 2024

Edolo (Brescia) – L’istituto Meneghini sperimenta da oggi – 1 febbraio – il modello DADA (Didattiche per Ambienti Di Apprendimento) che prevede la trasformazione dell’aula tradizionale in Aula-ambiente di apprendimento, assegnato ad uno o più docenti di una stessa disciplina, che caratterizzano tale spazio in ragione delle esigenze specifiche della disciplina e del proprio stile di insegnamento.

“Nello specifico – spiega il dirigente scolastico del Meneghini, professoressa Raffaella Zanardini (nella foto) – durante l’attivazione della DADA, il gruppo classe si sposta da un’Aula-ambiente di apprendimento all’altra, spazi flessibili ma curati dal punto di vista funzionale ed estetico, nei quali ha luogo un’esperienza connotata da un più spinto carattere laboratoriale, che consente di approdare a processi di apprendimento attivi, nel contesto dei quali l’alunno assume un ruolo centrale. In coerenza con quanto affermato dalle neuroscienze, lo spostamento degli alunni, seppur breve e regolamentato, stimola la capacità di concentrazione dell’adolescente mentre l’ambiente dell’aula, gradevole e accogliente, sostiene gli alunni nella ricerca e nella progettualità e favorisce l’apprendimento laboratoriale e cooperativo”.

La proposta è stata adottata in via sperimentale parzialmente in quanto non abbiamo tutti gli spazi necessari rispetto al numero degli alunni, ma sarà sicuramente un’importante iniziativa a supporto del benessere degli studenti, concetto ritenuto prioritario nel piano triennale dell’offerta formativa della scuola. Il personale scolastico collaborerà con docenti e alunni per la riuscita dell’iniziativa.

“Sono stati individuati alcuni ambienti – conclude la professoressa Zanardini – ai quali sono associati docenti o discipline secondo un criterio che permette di applicare il modello DADA a tutte le classi dell’Istituto anche se con incidenza diversa in base alle specificità di ciascun indirizzo”.