Edolo, convegno sulla figura di don Lorenzo Milani

sabato, 20 gennaio 2024

Edolo (Brescia) – L’istituto comprensivo di Edolo, con il coordinamento della Commissione intercultura d’istituto, ha organizzato nella giornata di giovedì 25 gennaio, dalle 15 alle 18, nell’aula magna del Meneghini di Edolo, un convegno di approfondimento sulla figura di don Lorenzo Milani, nel centenario della sua nascita, dal titolo “Nel solco di Don Milani: per una scuola che accoglie, include e forma”.

Un convegno aperto a tutti, in particolare a insegnanti ed educatori. Dopo i saluti introduttivi del dirigente scolastico dell’IC di Edolo, professoressa Giacomina Andreoli, interverranno i relatori: Mario Maviglia, don Fabio Corrazzina, Maria Rosaria di Santo, Giancarlo Maculotti, Laura Pasinetti e Bianca Gheza.

La memoria di don Lorenzo Milani memoria rimane comunque viva, come dimostrano anche i libri e gli articoli di giornale a lui dedicati pubblicati anche nell’anno in corso. In Valle Camonica don Milani è stato interpretato positivamente da insegnanti che ritenevano le sue posizioni di grande aiuto nel rinnovamento della didattica. Il convegno metterà a confronto relatori che dalla sua opera hanno tratto insegnamenti.

Iscrizioni: https://forms.office.com/e/qfLwDEf2yT