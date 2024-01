Edolo, convegno su don Milani: “Il suo insegnamento è ancora attuale”

venerdì, 26 gennaio 2024

Edolo (Brescia) – Una figura all’avanguardia, un insegnamento ancora attuale e un esempio per docenti ed educatori. E’ il messaggio conclusivo del convegno che si è svolto ieri pomeriggio nell’aula magna del Meneghini di Edolo su don Lorenzo Milani che ha visto confrontarsi docenti, studiosi ed esperti.

“Nel solco di Don Milani: per una scuola che accoglie, include e forma”, il titolo del convegno promosso dall’istituto comprensivo di Edolo, guidato dal dirigente scolastico professoressa Giacomina Andreoli, con il coordinamento della Commissione intercultura d’istituto.

La professoressa Andreoli ha ricordato l’opera e l’insegnamento di don Milani, quindi ha introdotto i relatori Giancarlo Maculotti, Mario Maviglia, don Fabio Corrazzina, Maria Rosaria di Santo, Laura Pasinetti e Bianca Ghez, che si sono alternati nel corso del convegno.

Giancarlo Maculotti, autore di “Lettera dalla scuola tradita” ha posto l’accento sulle esperienze didattiche ispirate a don Milani in Valle Camonica, mentre Laura Pasinetti, autrice de “Il crogiolo operoso”, ha riferito delle esperienze in provincia di Brescia. La memoria di don Lorenzo Milani è tuttora viva, e in tutti gli interventi è stata sottolineata, e la conferma arriva da libri a lui dedicati.

Nei diversi interventi è stata ricostruita anche la vita di don Lorenzo Milani: un sacerdote fedele al Vangelo e poco incline al compromesso, un educatore originale e creativo nella sua Scuola di Barbiana, un obiettore rispetto alla logica dell’obbedienza cieca al militarismo e alla guerra, e per questo entrato in una dura polemica con i cappellani militari che lo portò anche nelle aule giudiziarie. Don Milani ha lasciato una traccia profonda e i suoi insegnamenti continuano a suscitare, a distanza di decenni dalla scomparsa, interesse per la loro eredità culturale. In Valle Camonica – come emerso del convegno – don Milani è stato interpretato positivamente da insegnanti che ritengono le sue posizioni di grande aiuto nel rinnovamento della didattica.

di A. Pa.