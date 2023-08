Edolo, cantieri aperti e lavori per oltre 4 milioni di euro

martedì, 1 agosto 2023

Edolo (Brescia) – Lavori estivi a Edolo, cantieri aperti e altri in arrivo nelle prossime settimane per importanti opere pubbliche. L’Amministrazione comunale di Edolo è impegnata su importanti opere pubbliche sia per la viabilità che in strutture sportive.

DISSESTO IDROGEOLOGICO E OGLIOLO – Sono iniziati i lavori nella zona dell‘Ogliolo e ponte del Lazzeretto colpiti dall’alluvione dell’ottobre 2020. L’intera area sarà riqualificata, con rafforzamento delle sponde e rifacimento del ponte, un passaggio obbligato sulla strada del Faeto che collega Edolo a Malonno e rappresenta un’alternativa in caso di emergenza sulla statale 42. Per l’alluvione del 2020 sono stati stanziati un milione e 500mila euro e altri 355 mila euro sono stati assegnati come Pnrr al Comune di Edolo. Accanto agli interventi sulla zona danneggiata dall’alluvione dell’ottobre 2020 sono previste opere sulla pista ciclopedonale e parco giochi.

“Sono mesi importanti per Edolo – spiega il sindaco Luca Masneri (nella foto) – sono stati avviati cantieri e altri arriveranno a breve che interesseranno sia il centro storico che le frazioni, in un’ottica di garantire servizi e migliorare le strutture esistenti”. “Il cantiere già aperto – aggiunge Masneri – è legato alla zona interessata dall’alluvione nell’ottobre 2020, altri saranno avviati nelle prossime settimane”.

OPERE PUBBLICHE – I cantieri che saranno aperti a breve sono quelli di via Esposito con la riqualificazione, sostituzione dei sottoservizi e rifacimento dei marciapiedi (150mila euro), inoltre ci sarà un intervento sull’area della stazione ferroviaria interessata da allagamenti, mentre sui campi da tennis è previsto un nuovo intervento, per complessivi 290mila euro, con sistemazione dell’area acquisita dal Comune e un ponte sull’Oglio. Per quanto concerne viabilità e parcheggi: 400mila euro, con l’intervento della Comunità Montana di Valle Camonica, sulla strada di Vico e in località Bedole, dopo Ferragosto partiranno i lavori sulla strada che collega Mola e Lagazzuolo (600mila euro), mentre a Sonvico sono in appalto i lavori del nuovo parcheggio a servizio della frazione Mù.

Il Comune di Edolo ha ottenuto un contributo di 650mila per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua della vallate. Infine a breve saranno appaltati i lavori di efficientamento energetico e riqualificazione dell’impianto natatorio della piscina comunale (1.360.000 euro) e dopo l’estate sarà aperto il cantiere.

di A. Pa.