Edolo, bullismo: grande partecipazione allo spettacolo di Galiano

sabato, 9 marzo 2024

Edolo – Grande partecipazione ai due appuntamenti su bullismo e cyberbullismo organizzati dall’istituto comprensivo di Edolo con la collaborazione dell’Associazione Le Maschere e il patrocinio del Comune.

“Gli spettacoli di Galiano – racconta la professoressa Mina Andreoli, dirigente scolastico dell’Ic di Edolo – hanno fatto da richiamo per studenti e genitori ed sono stati l’occasione per riflettere sul bullismo e avviare un percorso che porti ai modi gentili nel linguaggio e nell’agire”. Due gli spettacoli teatrali messi in scena da Enrico Galiano, con musiche di Pablo Perissinotto, al cine-teatro San Giovanni Bosco di Edolo: il primo su “Orribile scuola” nella serata di giovedì rivolto ai genitori, il secondo su “Il mostro ha paura“, che ieri mattina ha coinvolto gli studenti della scuola secondaria di Primo Grado.

Nel primo spettacolo teatrale Enrico Galiano, scrittore e insegnante tra i più seguiti d’Italia, ha presentato un viaggio fra storie vissute in classe e vere e proprie lezioni, per portare la scuola fuori da scuola, ma anche per entrare in quel mondo meraviglioso che condivide ogni mattina coi suoi ragazzi e le sue ragazze. Tutto questo farcito da una dose di travolgente ironia che vi permetterà di portare a casa tante emozioni, qualche risata e soprattutto l’idea che la scuola possa essere ancora un luogo di bellezza.

Nel secondo spettacolo è stata presentata una normale giornata di scuola: il professore entra in classe, detta l’orario. Si farà Epica, Scienze, Grammatica… Solo che la classe non è la classe: è la sala di un teatro. Gli studenti non sono una ventina, ma un intero pubblico. E soprattutto, il vero scopo di queste lezioni non sarà un compito o un’interrogazione, ma parlare di un tema sempre più attuale e sempre più difficile: il bullismo e il cyberbullismo.

Galiano ha usato la favola di Amore e Psiche per descrivere come fin dalla mitologia antica esiste il problema della stigmatizzazione del diverso; userà una lezione sugli animali della savana per mostrare in modo scientifico cos’è il bullismo, e tanto altro ancora.

Il tema centrale de “Il mostro ha paura” è stato il bullismo: all’inizio, le lezioni sembravano davvero delle normali lezioni scolastiche, solo nel finale gli studenti hanno scoperto di cosa in realtà si stava parlando.

In entrambi gli eventi era presente la famiglia Patti, è stata ricordata Ivana Burlotti, prematuramente scomparsa nel 2022, partendo dalla sua passione per il teatro e dai suoi valori: l’importanza dello studio e della formazione dei giovani.

“I due eventi hanno visto una grande partecipazione – aggiunge la professoressa Andreoli – Bella e stimolante per gli studenti, Galiano lì ha esortati al rispetto della diversità di ciascuno, ha detto loro che le parole contano così come i giudizi, con un messaggio finale: osate essere diversi, uscire dal gregge per voler bene a se stessi e agli altri”.

“Il mio ringraziamento – conclude il dirigente scolastico – va a tutte le associazioni, al Comune, alle Maschere e alle insegnanti impegnate in questo percorso che ha coinvolto la comunità e gli studenti”.

di Angelo Panzeri