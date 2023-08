Edolo: appaltati i lavori per realizzare la centrale dell’idrogeno

lunedì, 7 agosto 2023

Edolo (Brescia) – Appaltati da FerrovieNord i lavori per la centrale idrogeno a Edolo (Brescia). Dopo Iseo è stata appaltata la progettazione anche la centrale di Edolo. La commissione giudicatrice di FerrovieNord ha affidato alla società Rti consorzio Innova società cooperativa – Btp Infrastrutture Spa l’appalto integrato di progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto di produzione e distribuzione per il rifornimento dei treni a idrogeno a Edolo e la manutenzione full service.

Tre le aziende e Consorzio che hanno partecipato alla procedura. L’importo complessivo è di 29 milioni e 213 mila euro e l’offerta migliore è della società Rti consorzio Innova società cooperativa – Btp Infrastrutture Spa con un ribasso del 2,23%. Dopo Iseo ed Edolo dovranno essere appaltate le opere delle centrale a idrogeno di Borgo San Giacomo.