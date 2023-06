Edolo: al via l’appalto della variante, pronta tra quattro anni

venerdì, 16 giugno 2023

Edolo (Brescia) – Variante Est di Edolo, pubblicato il bando per l’appalto. La nuova galleria – se non ci saranno intoppi – dovrebbe essere aperta tra circa quattro anni. Infatti Anas ha fissato in 1484 giorni i tempi tra l’iter dell’appalto e l’esecuzione dei lavori. L’opera – variante est di Edolo lungo la statale 42 del Tonale – è legata alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con un investimento di 142 milioni di euro.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il bando di gara relativo all’Appalto integrato dell’intervento per i lavori di ammodernamento della statale 42 del Tonale e della Mendola “Variante Est di Edolo”.

Il tracciato, che interessa territorialmente i comuni di Sonico e di Edolo, in provincia di Brescia, ha uno sviluppo complessivo di circa 2 chilometri; le opere principali sono la galleria di Edolo di circa 1,8 km, il ponte sul fiume Oglio di 60 metri, le due rotatorie di inizio e fine lotto di collegamento con l’attuale strada statale 42. L’importo complessivo è di circa 142 milioni, di cui 117 milioni per lavori.

L’intervento è incluso tra le opere “connesse e di contesto” alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e tra le infrastrutture prioritarie inserito nello “Sblocca Cantieri”. La durata delle attività previste dal bando di gara (monitoraggio ambientale ante e corso d’opera, progettazione esecutiva, monitoraggio geotecnico, realizzazione lavori) è di 1484 giorni, di cui 1119 per l’esecuzione dei lavori.

Cob la nuova galleria sarà bypassato l’abitato di Edolo e non si formeranno più incolonnamenti da o per l’Alta Valle Camonica e libererà dal traffico e smog il paese camuno.

di A.Pa.