Doppio intervento dei vigili del fuoco a Sellero e Berzo Demo

domenica, 16 aprile 2023

Sellero (Brescia) – Incendio in una casa vacanze a Scianica di Sellero (Brescia). I vigili del fuoco volontari di Darfo Boario Terme sono stati chiamati in supporto alle squadre di Breno e Darfo permanenti con autobotte per un l’incendio del tetto in una palazzina a Sellero, le operazioni di spegnimento sono durate circa tre ore, poi sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza dell’edificio. Sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco per chiarire le cause del rogo.

Invece a Berzo Demo (Brescia) i vigili del fuoco hanno domato in pochi minuti il principio d’incendio di un’abitazione per il malfunzionamento della canna fumaria. L’intervento si è concluso in meno di un’ora.