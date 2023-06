Dissesto idrogeologico e spopolamento delle valli lombarde: la proposta di Ivan Rota

mercoledì, 28 giugno 2023

Valle Camonica – I paesi della Valle Camonica si stanno spopolando sempre più e iniziative sono allo studio per far rimanere in valle i giovani. La Regione Lombardia ha approvato un provvedimento.

“Il tema del dissesto idrogeologico va legato a quello dello spopolamento della montagna. Con un lungimirante sostegno alla gestione della montagna, coinvolgendo i suoi abitanti, possiamo ridurre l’impatto degli eventi estremi che poi si riversano a valle, causando perdita di vite umane, distruzione di beni e ingenti danni economici a famiglie ed aziende” ha dichiarato Ivan Rota, consigliere regionale di Lombardia Migliore.

“La montagna è un bene da preservare sia per il suo valore turistico sia perché è un territorio fragile dove più forte si manifestano i pericoli degli eventi meteorologi estremi. Le montagne lombarde soffrono un processo di progressivo spopolamento, che mette a rischio l’esecuzione dei lavori di manutenzione quali la cura dei boschi e dei sentieri, la pulizia degli alvei di torrenti e fiumi” – ha proseguito il consigliere regionale – “la necessaria manutenzione del territorio può rappresentare un’opportunità per la gente di montagna a vantaggio di tutti i lombardi. Urge mettere in campo progetti e risorse finalizzati alla cura del territorio, si riporterebbe vita in montagna prevenendo al contempo tanti danni che si riversano a valle, spesso causa di morti.”

“Il mio invito al Governo lombardo è di rafforzare, già a partire dal prossimo bilancio, le convenzioni biennali stanziate nella scorsa legislatura a favore di alcune Comunità montane, estendendole a tutti i territori montani e aumentando la dotazione di 3 milioni di euro attualmente stanziati.” ha concluso Ivan Rota.