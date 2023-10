Dialetto per diletto, a Sellero pomeriggio con 12 poeti

sabato, 14 ottobre 2023

Sellero (Brescia) – “Dialetto per diletto, poesie della Valle Camonica“. Le proposte dell’Associazione Culturale Smart proseguono con un pomeriggio dedicato a tutti, all’insegna dei dialetti della Valle Camonica, dal titolo “Dialetto per diletto”. Un’idea nata dalla collaborazione con Auser Insieme Camuna Università della Liberaetà, presieduta da Stefano Sandrinelli, che aveva realizzato un format simile lo scorso anno a Cividate Camuno. Ben 12 i poeti che prenderanno parte alla giornata, fissata per il 22 ottobre, con inizio alle 16, presso la sala polifunzionale delle Fornaci, in località Scianica di Sellero.

Ecco chi sono: Raffaele Amoruso, Giannino Botticchio, Ado Casalini, Celina Catotti, Raffaele Damiolini, Giovanni Favalli, Giancarlo Maculotti, Marina Moscardi, Bortolo Regazzoli, Giacomo Scalvini, Giancarlo Sembinelli, Angelo Trotti. Tutti esperti appassionati dell’argomento, che leggeranno a turno alcuni dei loro migliori componimenti in dialetto. Come 10è noto, di paese in paese le sfumature del dialetto camuno cambiano, e sarà piacevole scoprire attraverso le poesie le peculiarità del dialetto di questo o quel luogo, la cadenza e le pronunce.

A rendere ancor più allettante l’alternarsi dei poeti sul palco ci saranno i brani musicali eseguiti dalla fisarmonica del Maestro Ferdinando Mottinelli.

Un pomeriggio dedicato a tutti: a chi ha qualche capello bianco, perché si ritroverà nelle scene presentate in alcune poesie, fino ai bambini e ragazzi, che attraverso le strofe e le rime potranno apprezzare il dialetto del territorio che abitano e farsi testimoni di una cultura che deve essere tramandata.