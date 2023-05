Treni sulla Brescia-Edolo: deserta la gara d’appalto per la produzione di idrogeno

mercoledì, 31 maggio 2023

Borgo San Giovanni (Brescia) – La gara indetta da Ferrovienord per la progettazione e la realizzazione di un impianto di produzione e distribuzione dell’idrogeno per rifornire i treni sulla linea Brescia-Edolo non ha avuto alcun esito. Sulla Gazzetta Ufficiale Europea si legge: l’appalto non è stato aggiudicato perché “non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione”. La scadenza iniziale del bando era prevista al 20 marzo, poi posticipata. La base d’asta era di 29 milioni e 800mila euro, forse troppo bassa.

“Il progetto definito da Regione “H2iseO Hydrogen Valley: una catena del valore industriale italiana basata sull’idrogeno per un sistema di mobilità sostenibile sulla linea ferroviaria non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo” finisce su un binario morto. La prima gara finanziata dal PNRR e indetta dalle Ferrovie Nord per l’impianto di progettazione, realizzazione e distribuzione di idrogeno per treni sito a Brescia (stazione Borgo San Giovanni) è andata a vuoto. Nonostante l’appetibile base d’asta, di 29,8 milioni di euro, nessuna impresa ha avanzato una offerta. Ciò dimostra che non basta avere i fondi europei per fare dei progetti di qualità solo sulla carta e falsamente green. Questo è uno dei tanti progetti “strategici” del Pnnr bocciati dal mercato fatti solo per accaparrarsi le risorse europee. Un nuovo ritardo del progetto visto che i treni ad idrogeno ordinati dall’Alstom dovevano già arrivare nel settembre scorso e ad oggi non se né visto ancora uno. Intanto i cittadini di Iseo aspettano da Fnm e dal sindaco una approfondita e realistica informazione sui rischi per la sicurezza dei residenti del quartiere di via Mier. Motivo per il quale lunedì prossimo consegneranno una petizione in Comune organizzata da Legambiente, comitato per l’Ospedale e dal consorzio dei campeggiatori sottoscritta da alcune centinaia di residenti. Chiediamo che venga rivisto il progetto considerando che l’idrogeno per i treni ha una bassa efficienza energetica e che i costi di gestione saranno doppi di quelli attuali sulla linea Brescia-Edolo”, dichiara Dario Balotta, presidente del circolo basso Sebino.