Darfo Boario: la sezione camuna dei Paracadutisti festeggia il mezzo secolo

lunedì, 19 giugno 2023

Boario Terme (Brescia) – La Sezione Paracadutisti di Valle Camonica sarà impegnata prossimamente ad Asti per il raduno nazionale dell’A.N.P.d’I. nei giorni 23-24 e 25 giugno, mentre il 2 luglio a Darfo Boario Terme la Sezione Camuna festeggerà il 50° anno di fondazione.

Per ricordare l’evento sarà realizzata una medaglia ricordo, sviluppata su di un dipinto dell’artista Camuno Pierangelo Benetollo, che riporta in primo piano il simbolo nazionale dell’ A.N.P.d’I., e sullo sfondo il Pizzo Badile Camuno, inconfondibile cima che si trova circa a metà Valle Camonica, anticamente considerata Montagna Sacra per il Popolo dei Camuni.

Durante la festa saranno consegnate delle targhe di merito ai Soci Fondatori. All’evento sono attese personalità Militari e Civili, numerose Sezioni A.N.P.d’I. e i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

La Santa Messa presso la Chiesa “Santa Maria Delle Nevi” di Darfo Boario Terme, sarà officiata dal Cappellano della Sezione, il Socio Benemerito don Bruno Colosio.