Dante in musica: concerto della banda San Lorenzo di Sonico

giovedì, 3 agosto 2023

Sonico (Brescia) – Dante Alighieri fu il poeta che inventò l’Italia; grazie alla sua opera ci ha infatti donato una lingua, contribuendo a sviluppare un sapere comune e un’identità nazionale.

Al Sommo Poeta è dedicata la serata di sabato 5 agosto promossa dalla Pro loco di Sonico in collaborazione con il Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo nell’ambito della fitta programmazione di eventi per il 50° anniversario della Festa patronale di San Lorenzo. Nella chiesa parrocchiale dedicata al Santo patrono, a partire dalle 20:45 del 5 agosto, l’organico al completo diretto dal maestro Michele Fioroni (oltre 50 orchestrali) eseguirà la Prima Sinfonia “The Divine Comedy” di Robert William Smith.

L’OPERA – The Divine Comedy Symphony è la prima sinfonia completa per banda sinfonica del compositore e dell’arrangiatore americano basata sull’epopea di Dante.

Si compone di quattro movimenti, ognuno dei quali si articola secondo uno schema distinto: l’”Inferno”, in cui è tra l’altro citata la figura di San Lorenzo, segue gli eventi del poema epico, esaltato dalle sonorità dell’oboe, dell’ottavino e dei timpani; il “Purgatorio”, nel quale l’epopea di Dante si gonfia di assoli espressivi e ritmi di percussioni; l”Ascensione”, pezzo dalla tipica forma di ouverture, con l’immagine inziale che immortala Dante mentre guarda le stelle in cima al Monte Purgatorio, sostenuta dalle note lievi di corno, tromba e pianoforte. Il movimento finale della sinfonia, “Paradiso”, è un pezzo pieno di emozione e musica potente.

GLI INTERVENTI – “Dante – spiega il presidente del Corpo Musicale Bandistico San Lorenzo di Sonico, Matteo Fanetti – porta la figura di San Lorenzo come esempio di una rara volontà indomabile che non oscilla neanche di fronte alla morte, ma la affronta con determinazione… e come una fiamma sferzata dal vento resiste e, appena può, ritorna a bruciare verso l’alto. Con questo concerto, per il quale ci avvarremo anche del contributo musicale di alcuni strumentisti dei Fiati di Grosio, attraverso la dolcezza della musica e la declamazione del testo dantesco, vogliamo portare idealmente tutti a riveder le stelle”.

I movimenti sinfonici saranno introdotti dalla voce narrante di Carlo Toini, che reciterà alcuni dei versi più belli tratti dalle cantiche della magistrale opera dantesca. Una serata, dunque, unica per finalità e contenuti, nella quale musica e letteratura si fonderanno dando vita a un racconto profondo.

“Era doveroso – afferma Paolo Bornatici, presidente della Pro loco di Sonico – cominciare con una performance che vedesse protagonista il Corpo Musicale Bandistico San Lorenzo, orgoglio per la nostra comunità, ma non solo. Questa proposta musicale di assoluto spessore, rappresenta il preludio musicale al 50° della festa patronale di San Lorenzo, che si terrà dal 10 al 13 agosto presso lo Spazio Feste: quattro giorni in cui la musica sarà ancora protagonista, con eventi live che vedranno sotto i riflettori band e orchestre di eco nazionale. Su tutti lo spettacolo-omaggio a Battisti e Mogol “Canto libero” e la formazione capitanata da Matteo Bensi”. L’ingresso al concerto è gratuito.