Daniele Dancelli è il nuovo presidente dei Giovani farmacisti di Brescia

sabato, 2 dicembre 2023

Brescia – L’Associazione dei giovani farmacisti della provincia di Brescia Agifar ha un nuovo presidente: si tratta di Daniele Dancelli, che prende il posto di Linda Pasini, leader dell’organismo negli ultimi tre anni. Dancelli, già noto per essere il sindaco di Gottolengo, è stato eletto nei giorni scorsi in assemblea e resterà in carica per il prossimo triennio.

Con lui è stato rinnovato anche il consiglio direttivo, che vede al suo fianco, in qualità di vice, Paola Goffi, quindi Elena Torghele quale segretario e Davide Rabitti tesoriere; i nuovi consiglieri sono Giulia Chiolo, Filippo Martinelli, Chiara Masini, Francesca Massari, Antonio Pagliari, Carolina Santus, Alberto Tomasoni, Fabiana Tomasoni e il past president Linda Pasini.

“Sono molto onorato di essere stato eletto come nuovo presidente di Agifar Brescia – è il primo commento di Daniele Dancelli -. Il mio impegno sin da subito è per guidare l’associazione con passione e determinazione, lavorando a stretto contatto con il consiglio di presidenza per promuovere la professionalità, l’aggregazione e l’evoluzione della nostra categoria. Il consiglio direttivo dovrà creare una rete solida e collaborativa all’interno dell’associazione, promuovendo l’interazione tra i membri e incoraggiando la condivisione di conoscenze, nonché la creazione di reti professionali efficaci. Per raggiungere questo risultato ritengo fondamentale delegare responsabilità specifiche a ogni membro del consiglio di presidenza, beneficiando di competenze e passioni di ciascun consigliere”.

Al centro del nuovo mandato, anche per guardare con lungimiranza e attenzione al futuro della professione, non potrà che esserci la crescita personale e professionale di tutti gli associati, sulla quale il neo eletto presidente intende investire da subito. “La farmacia è in costante evoluzione – afferma Dancelli – e tutti noi dobbiamo essere pronti non solo ad adattarci ai cambiamenti, ma anche a esserne i promotori. I farmacisti hanno il privilegio di essere presenti quotidianamente e capillarmente nella vita delle persone, questo è uno dei nostri vantaggi e punti di forza”.

Il mese di dicembre, per il direttivo, sarà propizio soprattutto per tessere nuove relazioni e rafforzare la conoscenza reciproca tanto con gli associati, grazie ad alcuni incontri per lo scambio degli auguri, quanto con le realtà esterne, come a esempio il Gpp (Giovani per un progetto).