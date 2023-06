Dall’Himalaya a Unimont di Edolo per studiare le montagne

venerdì, 16 giugno 2023

Edolo (Brescia) – Gaurav Kumar, studente del Corso di Laurea Magistrale “Valorization And Sustainable Development Of Mountain Areas” – Mountainside, dopo aver studiato e lavorato in India nell’ambito della protezione della fauna selvatica, ha deciso di approfondire le sue conoscenze scegliendo un percorso internazionale che gli permettesse di avere un contatto diretto con le montagne.

Gaurav ha conseguito un Master in Ecologia e Studi Ambientali e ha lavorato come ricercatore per il governo di Ladakh studiando i suoli alpini, la vegetazione e i leopardi delle nevi con riferimento al cambiamento climatico.

Da settembre è iscritto al Corso di Laurea Magistrale Mountainside: “Ho lavorato sull’Himalaya e mi è sempre piaciuto esplorare le montagne e per questo motivo ho scelto di venire nelle Alpi per avere un’esperienza internazionale. Consiglio davvero di iscriversi a questo Corso di Laurea Magistrale in quanto fornisce un’esperienza diretta sul campo e offre diverse opportunità per capire gli ecosistemi ecologici sulla base di studi a tutto tondo all’interno delle montagne”.