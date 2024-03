Dal Meneghini di Edolo alla George Mason università di Fairfax Virginia

giovedì, 21 marzo 2024

Edolo (Brescia) – Proseguono gli incontri della delegazione dell’istituto Meneghini di Edolo, composta dal dirigente scolastico professoressa Raffaella Zanardini e da due docenti di scienze motorie e discipline sportive del liceo scientifico sportivo, i professori Elio Tamburrano e Antonio Ferreri, in Virginia.

Nella giornata odierna incontri alla George Mason università di Fairfax Virginia dove i docenti del liceo scientifico sportivo di Edolo con il dirigente, hanno seguito un corso intensivo di management sportivo internazionale per capire quali strategie adottare per sviluppare progetti, idee e attività a supporto degli studenti dell’istituto edolese. Anche per l’indirizzo turistico del Meneghini vi saranno nuovi sbocchi in quanto il business coniuga lo sport con la valorizzazione del territorio.

A conclusione della giornata la visita alle strutture del campus da parte delle delegazione del Meneghini, per conoscere l’organizzazione delle attività.