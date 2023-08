Da Breno a Cedegolo domenica 6 agosto tornano i treni

venerdì, 4 agosto 2023

Breno (Brescia) – Sulla linea ferroviaria da Breno a Cedegolo tornano a circolare i treni. L’alluvione del 27 e 28 luglio 2022 aveva spazzato via quasi un chilometro di linea ferroviaria a Niardo e i treni hanno avuto come capolinea Breno per oltre un anno, con servizio sostitutivo bus tra Breno ed Edolo.

Da domenica 6 agosto i convogli torneranno a circolare fra Breno e Cedegolo: FerrovieNord ha disposto la ripresa della circolazione ferroviaria fra le due stazioni. Invece i collegamenti tra Cedegolo ed Edolo saranno ancora garantiti da servizi sostitutivi su bus. Infatti tra Cedegolo e Malonno stanno proseguendo i lavori di manutenzione straordinaria che dovrebbero concludersi entro l’autunno, con il ripristino dell’intera tratta ferroviaria Brescia-Iseo.-Breno-Edolo.

di Ch. P.