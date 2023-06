Criticità estiva all’ospedale di Edolo, interrogazione del Pd in Regione

martedì, 13 giugno 2023

Edolo (Brescia) – Criticità estiva all’ospedale di Edolo (Brescia) arriva al Pirellone: presentata l’interrogazione del Partito Democratico in Consiglio regionale. Il messaggio: “ La lotta per una nuova sanità non si ferma”.

Il Partito Democratico di Valle Camonica ha condiviso con i propri rappresentanti regionali Miriam Cominelli ed Emilio del Bono, membri del gruppo del Consiglio Regionale della Lombardia Partito Democratico – Lombardia Democratica e Progressista, le proprie preoccupazioni per la situazione dell’ospedale di Edolo. È stata per questo depositata una interrogazione con oggetto “Criticità ospedale di Edolo per la gestione del periodo estivo”.

“E’ una iniziativa opportuna che conferma l’attenzione del Partito Democratico ai problemi del territorio – sottolinea Pier Luigi Mottinelli (nella foto), segretario del Pd di Valle Camonica – . La giunta regionale deve dare risposte concrete e tempestive ai bisogni della popolazione. Il presidio di Edolo viene depotenziato proprio alle porte dell’estate, quando decine di migliaia di persone soggiorneranno in Alta Valle Camonica per la stagione turistica”.

L’interrogazione sollecita l’assessore regionale alla Sanità a far conoscere “quali interventi immediati intenda mettere in atto per scongiurare l’ipotizzata chiusura del reparto di medicina dell’ospedale di Edolo per il periodo estivo e quali iniziative strutturali per rafforzare un presidio ospedaliero strategico per il territorio della Alta Valle Camonica e per garantire ai cittadini di quel territorio di poter ricevere cure adeguate in maniera tempestiva”.

“Questa vicenda sta unendo rappresentanti della politica, sindacati, ma anche cittadine e cittadini – conclude Mottinelli –: Come Partito Democratico di Valle Camonica rinnoviamo il nostro impegno a non abbandonare questa battaglia, e chiediamo a tutte le persone interessate, indipendentemente dal loro ruolo, di fare fronte comune con noi”.