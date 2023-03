Covid: a Edolo e Darfo Boario Terme chiudono gli hub vaccinali

mercoledì, 1 marzo 2023

Edolo – L’ASST della Valcamonica, di concerto con Regione Lombardia e ATS della Montagna, ha deciso la chiusura dell’attività vaccinale presso gli Hub vaccinali di Darfo Boario Terme Centro Congressi e di Edolo ex-BIM.

La chiusura di questi Centri avviene dopo due anni di straordinario impegno, che ha visto la somministrazione di più di 210mila vaccinazioni in questi grandi ambienti necessari per svolgere in piena sicurezza ed efficienza un’attività intensiva su grandi numeri, mai sperimentata prima nella storia della medicina e nel territorio.

Questo è stato reso possibile grazie all’eccezionale collaborazione e all’attento e continuo coordinamento di un grandissimo numero di soggetti, a partire dai dipendenti dell’Azienda Socio-Sanitaria e ai sanitari e volontari che li hanno supportati, la Cooperativa Vallecamonica Solidale – Gruppo Rosa Camuna, ATS della Montagna, la Protezione Civile, l’Associazione Nazionale Alpini – Sezione Vallecamonica, le Amministrazioni Comunali di Edolo e Darfo Boario Terme, la Comunità Montana di Vallecamonica e le sempre presenti Associazioni di volontariato del territorio che hanno prestato quotidianamente e senza risparmio di impegno ed energie la loro opera con il coordinamento a Darfo Boario Terme di Danilo Mariolini e Sergio Marioli ed a Edolo di Manolo Bosio e Rudj Parolari.

La campagna di vaccinazione anti-COVID-19 continua con le somministrazioni presso i Centri vaccinali ubicati presso le Case di Comunità dell’ASST della Valcamonica di Breno e Darfo Boario Terme e l’Ospedale di Edolo, sempre prenotando sul portale regionale dedicato.