Corteno Golgi, Skymarathon Sentiero 4 Luglio: ultime ore per iscriversi

martedì, 27 giugno 2023

Corteno Golgi (Brescia) – Skymarathon Sentiero 4 Luglio, ultime ore per iscriversi. Domani – mercoledì 28 giugno – alle 13 scadrà il termine ultimo per accaparrarsi un pettorale personalizzato. Gli indecisi dell’ultima ora, domenica potranno correre, ma aggiunti in coda alla lista partenti. Per dare la propria adesione dovranno contattare il comitato organizzatore, inviare i propri dati, certificato, tessera Fisky e poi verranno aggiunti da Evodata.

Tra gli oltre 150 corridori del cielo della prova marathon (42km con 2700 md+) i favori dei pronostici sono equamente divisi tra il brianzolo Luca Del Pero, recente bronzo ai mondiali di Innsbruck, il bergamasco William Boffelli, qui grande protagonista nel 2019 e l’argentino Sergio Gustavo Pereyra, uno da long distance, ma che potrebbe ben figurare sul tracciato camuno. La gara è però tutt’altro che scontata vista la presenza di outsider d’eccezione come i giovani talenti Andrea Rota e Mattia Tanara.

Sfida vera anche al femminile con Daniela Rota, Giulia Saggin, Chiara Giovando, Roberta Jacquin e Elisa Pallini chiamate a contendersi i piazzamenti da podio. L’evento camuno powered by Crazy propone sfide interessanti anche nella prova half marathon (21km con 1500 m d+) dove risultano iscritti diversi giovani talenti e atleti esperti determinati a non cedere lo scettro.

Quando si parla di Skymarathon Sentiero 4 Luglio non si può non pensare ai suoi leggendari record. Quello maschile, griffato Mario Poletti e datato 2003 è sicuramente difficile, ma non impossibile. Duro, durissimo è anche il personal best in rosa; un record stabilito da Emanuela Brizio nel 2005 (2h10’53”).

PROGRAMMA

Sabato 1 luglio

Dalle 14 alle 18 – Ritrovo c/o tensostruttura di Santìcolo (zona arrivo) per conferma iscrizioni e consegna materiali gara.

Alle 18:30: Briefing tra Organizzatori, Atleti, Stampa, Tv e altri Media sotto la tensostruttura.

Domenica 2 luglio

Alle 6:15 – Ritrovo in Piazza Giovanni Venturini (Municipio di Córteno Golgi), consegna sacco effetti personali per trasporto a Santìcolo e controllo materiali gara.

Alle 6:45 – Partenza in contemporanea gare categoria femminile.

Alle 7 – Partenza in contemporanea gare categoria maschile

Alle 8:45 – Arrivo previsto prima Atleta mezza maratona a Santìcolo.

Alle 9:30 – Partenza Mini SkyMarathon, per i più piccoli (0-15 anni)

Alle 11:10 – Chiusura cancelletto orario Cima Sèllero, 11:10 Arrivo previsto primo Atleta maratona a Santìcolo.

Alle 12:30 – Pranzo presso tensostruttura in zona traguardo.

Alle 14:30 – Cerimonia di premiazione presso tensostruttura zona arrivo.

Alle 15:30 – Tempo massimo al traguardo per rientrare nelle classifiche ufficiali.

Alle 16 – Santa Messa nella chiesa di San Giacomo, attigua al traguardo.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.skymarathon.it