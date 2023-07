Corteno Golgi: pellegrinaggio alla Croce Torsolazzo

sabato, 29 luglio 2023

Corteno Golgi (Brescia) – Oggi la festa dell’anniversario di fondazione – mezzo secolo – del Cai di Santicolo, alla presenza del vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada, domani il grande appuntamento alla Croce di Torsolazzo, a 2.760 metri di altitudine, in alta Val Brandet a Corteno Golgi (Brescia), posizionata il 19 luglio 2020.

La celebrazione si è tenuta alla chiesetta d’Albania, presieduta dal vescovo, monsignor Pierantonio Tremolada, con la presenza del sindaco di Corteno Golgi, Ilario Sabbadini, e degli amministratori locali, oltre ai dirigenti e soci del Cai di Santicolo. Al termina la benedizione della stele commemorativa del 50° anniversario della chiesetta del Plinas.

Da tre anni la croce è posizionata in cima al monte Palone del Tosolazzo, in ricordo delle vittime del Covid, voluta da Diego Caldinelli, in ricordo del padre Giovanni Caldinelli e delle vittime della pandemia. L’opera è stata concordata dalla famiglia Caldinelli con l’artista Ivan Mariotti di Malonno ed è stata realizzata in acciaio corten.

La quarta edizione del pellegrinaggio alla Croce Torsolazzo, in programma domani, domenica 30 luglio – prevede il ritrovo alla 6:30 nella frazione Sant’Antonio con la salita a piedi. C’è anche la possibilità di salire in jepp fino a Malga Casazza con i fuoristrada, alle 11:30 a Croce di Torsolazzo do Claudio Sarotti celebrerà la Santa Messa.

La croce si trova sul Monte Palone del Torsolazzo e per raggiungerla si deve deviare sul sentiero 4 luglio 15 minuti dopo le catene del canalino del Torsolazzo.