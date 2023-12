Corteno Golgi: notte da Nobel e premi agli studenti meritevoli

martedì, 12 dicembre 2023

Corteno Golgi (Brescia) – Una notte da Nobel, l’Amministrazione comunale ha organizzato la Giornata del Golgi. Il 10 dicembre 1906 il premio Nobel per la medicina fu consegnato a Camillo Golgi per la Reazione Nera. Corteno Golgi l’ha ricordato con un convegno e la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dell’università.

“E’ stata una giornata straordinaria per la nostra comunità – afferma il sindaco di Corteno Golgi, Ilario Sabbadini – dove sono stati affrontati temi importanti della medicina con due relatori eccezionali, poi sono stati premiati gli studenti meritevoli e una menzione speciale è stata riconosciuta a Giacomo Rinaldi dell’Istituto Comprensivo di Leffe che ha concluso il suo ciclo di studi con una tesina su Corteno Golgi”. “Una giornata dove si è respirata aria di scienza in ricordo di Camillo Golgi”, conclude il primo cittadino.

Il convegno ha visto come relatori la dottoressa Maria Sofia Cotelli che ha spiegato il metodo della stimolazione cerebrale non invasiva nella malattia di Alzheimer e il dottor Andrea Pillotto che ha illustrato l’utilizzo della tecnologia per valutare i nuovi trattamenti delle polineuropatie infiammatorie

Al termine degli interventi sono stati premiati con una borsa di studio e una targa i ragazzi meritevoli delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dell’università.

Gli studenti premiati sono: Alan Caldinelli, Darko Gatti, Elisa Martinotta, Michele Rodondi e Gabriele Savardi della Secondaria di Primo Grado; Jessica Giacometti, diploma Maturità Amministrazione Finanze Martketing Iss Meneghini di Edolo; Simona Moraschini, diploma maturità Liceo Linguistico Polo Liceale Sondrio; Linda Martinotta, laurea Triennale Scienze linguistiche con 110 e lode all’Università Cattolica; Andrea Pedrazzi, laurea Magistrale con 110 e lode in Cinema e televisione e produzioni multimediali all’Università di Bologna.

Una menzione speciale è stata riconosciuta a Giacomo Rinaldi dell’Istituto Comprensivo di Leffe che ha concluso il suo ciclo di studi con una tesina su Corteno Golgi.