Corteno Golgi, nel 2024 la Skymarathon si correrà sabato 6 luglio

Corteno Golgi (Brescia) – Novità per la Skymarathon 2024. Il comitato organizzatore guarda con fiducia al futuro dopo una 26esima edizione passata alla storia per la super performance del valdostano Nadir Maguet, che alla sua prima esperienza su questo tracciato ha domato i tecnicissimi 42km (2700 md+) stampando un sensazionale 4h03’01” (nuovo best time della gara. Resiste invece quello di Emanuela Brizio del 2005 di 5h10’43”).

“Abbiamo in serbo diverse novità – ha dichiarato il patron della Skymarathon bresciana Tom Bernardi. “La prima – prosegue – riguarda proprio la data: si correrà sabato 6 luglio con opzione di sfruttare il giorno successivo in caso di meteo incerto. Questa formula viene adottata da diverse grandi classiche alpine estive ed invernali, abbiamo pensato di seguire l’esempio con la consapevolezza di avere una chance in più di correre sul percorso classico e, perché no, di fare una gran festa il sabato sera in caso di “Piano A”. Festa molto sentita dai nostri volontari visto che nel 2024 ricorrerà anche il 30° anniversario dell’inaugurazione del Sentiero 4 Luglio e del Bivacco Davide ” (nella foto © Maurizio Torri).

La seconda novità riguarda la partenza: “Non faremo più due partenze distinte – spiega Bernardi – prima donne e poi uomini, ma un unico start con tutti gli atleti della mezza e della marathon insieme. Poi ovviamente le donne avranno un margine di mezz’ora in più su tutti i cancelli orari. Ciò darà un colpo d’occhio ancora più suggestivo e, magari, permetterà a qualche atleta di talento di battere lo storico primato cronometrico di Emanuela Brizio che resiste ormai da troppo tempo”.

Per quanto riguarda le iscrizioni: “Faremo una promo di 48 ore con una scontistica ad hoc nei primi giorni gennaio, per maggiori dettagli state connessi sui nostri canali social”.

Non solo skymarathon, l’evento camuno powered by Crazy si rivolge agli skyrunner di tutte le età: “Quando si parla di 4 Luglio tutti giustamente pensano alla prova marathon da 42km, la nostra gara principe con i sui 2700 md+ e i 9km di cresta aerea – conclude Tom Bernardi -. Non bisogna però dimenticare che sabato 6 luglio proporremo anche la mezza (21km con1500 m d+) ideale per neofiti e giovani skyrunner; una gara da tenere in seria considerazione per chi si avvicina a questo splendido sport, ma che non si sente ancora pronto per le long distance. Ricordiamo inoltre che è confermatissima anche la Minisky rivolta a bambini e ragazzi tra le vie del paese. Insomma, che siate giovani, inesperti, o skyrunner di comprovata esperienza, vi aspettiamo a Corteno Golgi; da noi anche i semplici appassionati sono accolti da campioni”.

