Corteno Golgi ha festeggiato il neo centenario Mario Tognoli

lunedì, 27 marzo 2023

Corteno Golgi (Brescia) – Una festa speciale per il neo centenario Mario Tognoli, alpino e fatto prigioniero in Germania dopo l’8 settembre. Ieri a Galleno, frazione di Corteno Golgi (Brescia), ha ricevuto la visita del sindaco Ilario Sabbadini e degli alpini per gli auguri dei suoi 100 anni.

Ha ricevuto gli auguri e la vicinanza dell’Amministrazione comunale di Corteno Golgi e il Gruppo Alpini, il primo cittadino Sabbadini ha omaggiato di una targa sottolineando: “Che la sua forza e i suoi valori siano un augurio di serenità per la sua famiglia e l’intera comunità”, poi ha ricordato le parole di Papa Francesco: “Fa bene agli anziani comunicare la saggezza ai giovani; fa bene ai giovani raccogliere questo patrimonio di esperienza e di saggezza, e portarlo avanti”.

C’è anche una storia che tocca Mario Tognoli: nel 2015 una fotografia pubblicata sul giornale della sezione Ana di Valle Camonica, Americo Venturi ha riconosciuto Mario Tognoli. Settant’anni prima partirono insieme per la naja, al battaglione Edolo, 5° Alpini, poi Mario venne destinato al Tirano come sciatore e Americo, invece, in un altro reparto. Il giorno dell’Armistizio, l’8 Settembre, furono entrambi catturati e vissero la tragedia della prigionia in Germania, in campi vicini. Otto anni fa, sul numero di Noi dè la Valcamonica, Americo ha riconosciuto, in una fotografia, l’amico di un tempo e i due si riabbracciarono.