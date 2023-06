Corteno Golgi: grande attesa per la Skymarathon Sentiero 4 luglio

venerdì, 23 giugno 2023

Corteno Golgi (Brescia) – Si avvicina a grandi passi l’edizione 2023 della maratona del cielo, la Skymarathon Sentiero 4 luglio, in programma domenica 2 luglio. Gli organizzatori hanno preparato il percorso e sono attesi grandi nomi per una della classiche di luglio in Valle Camonica.

Un format ormai consolidato che affianca alla spettacolare prova marathon da 42km (2700 md+) una mezza (1500 m d+), ideale per neofiti e giovani skyrunner, e la Minisky rivolta a bambini e ragazzi tra le vie del paese. La Skymarathon sarà la sesta tappa del circuito Crazy Skyrunning Italy Cup organizzato da FISky.

Il responsabile del comitato organizzatore camuno Tom Bernardi ha precisato che per motivi logistici e per la tecnicità del percorso la 4 luglio non è “gara per tutti”: 5 km di cresta aerea sono solo per veri corridori del cielo. Per questo motivo i pettorali in palio saranno 400; 200 sulla prova regina da 42km e altrettanti sulla mezza. Ai nastri di partenza i migliori skyrunner in circolazione per battere il record infrangibile, che dura da 20 anni, quello di Mario Poletti datato 2003.