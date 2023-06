Corteno Golgi, ferimento Gazzoli: la Procura chiede l’assoluzione

mercoledì, 7 giugno 2023

Corteno Golgi (Brescia) – La Procura di Brescia ha chiesto l‘assoluzione per il 30enne che a Corteno Golgi (Brescia) il 18 novembre 2018 avrebbe sparato alcuni colpi di fucile e raggiunto l’auto che trasitava sulla strada per Santicolo con alla guida Giacomo Gazzoli, 71 anni, che venne raggiunto dai proiettili, rimase gravemente ferito alla schiena ed è ora costretto su una sedia a rotelle.

Le indagini dei carabinieri di Edolo portarono a individuare il giovane che quel giorno era in zona: gli venne sequestrato un fucile perchè detenuto illegalemente, mentre un altra arma sarebbe stata distrutta. Dalla perizia balistica – richiesta dalla difesa – è emerso che i fori sull’auto e che hanno ferito il 71enne non sarebbero compatibili con le armi sequestrate e partendo da qui il Pm Claudia Moregola ha chiesto l’assoluzione con la formula dubitativa per il 30enne di Corteno Golgi. Il 20 giugno la conclusione delle parti e la sentenza.