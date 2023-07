Corteno Golgi: escursionista precipita dal Dosso Pasò e muore

sabato, 8 luglio 2023

Corteno Golgi (Brescia) – Tragedia sulle Orobie: un escursionista 46 anni, è morto precipitando nella valli di Sant’Antonio dal sentiero verso il Dosso Pasò, al confine tra i Comuni di Corteno Golgi (Brescia) e Aprica (Sondrio).

Sul posto per recuperare il cadavere dell’escursionista emiliano sono giunti l’elisoccorso dalla centrale operativa di Caiolo (Sondrio) con l’equipe medica e il Soccorso Alpino della Delegazione Bresciana e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. La salma è stata ricomposta e trasportata alla camera mortuaria di Corteno Golgi. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo e sono in corsi i rilievi per ricostruire quanto accaduto.