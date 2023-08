Corteno Golgi: conclusi i sopralluoghi, riaperta la strada per la località Palù

sabato, 5 agosto 2023

Corteno Golgi – Gli inquirenti hanno concluso gli accertamenti sul luogo della tragedia, dove lo scorso 25 agosto in località Palù di Corteno Golgi (Brescia) perse la vita Chiara Rossetti, 16 anni, di Como. E’ stata aperta un’indagine dalla Procura di Brescia per omicidio colposo: dopo i sopralluoghi sul campo scout e luogo della tragedia, sono state sentite alcune persone e gli inquirenti proseguono la loro attività per ricostruire e fare chiarezza su quanto accaduto.

Intanto la strada Doegn-Palù, il tratto che conduce al campo scout dove si è verificato l’incidente, è stata riaperta: dopo l’intervento della Protezione Civile degli alpini con il taglio e la rimozione delle piante pericolanti, il sindaco di Corteno Golgi Ilario Sabbadini ha firmato un’ordinanza di riapertura della strada per la località Palù.