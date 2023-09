Corteno: gemellaggio da Nobel nel nome di Camillo Golgi, Santiago Ramón e Severo Ochoa

martedì, 12 settembre 2023

Corteno Golgi (Brescia) – Un Gemellaggio da Nobel a Corteno Golgi (Brescia). Il paese camuno si prepara a un evento unico: Corteno Golgi, Petilia di Aragón, Valdés, che hanno dato i natali ai premi Nobel Camillo Golgi, Santiago Ramón y Cajal e Severo Ochoa, si incontreranno per firmare l’atto di Gemellaggio che li vedrà uniti in una rete di sviluppo culturale e turistico. Gli obiettivi sono stati illustrati dal sindaco di Corteno Golgi, Ilario Sabbadini.

Il programma prevede giovedì 28 settembre l’arrivo delle delegazioni spagnole a Corteno Golgi, il giorno successivo incontro con le scuole, nel pomeriggio visita guidata del paese e alle 18 concerto a San Martino e aperitivo.

Sabato 30 settembre il clou del gemellaggio: alle 10 ritrovo in piazza Venturini alzabandiera e svelamento stele in onore dei comuni, visita al museo di Camillo Golgi; alle 11:30 consiglio comunale e firma dell’atto di Gemellaggio e alle 13:30 pranzo aperto a tutti a base di Polenta e Cuz o Pizzoccheri (su prenotazione entro il 24 settembre). Alle 20 festa del gemellaggio street food e musica dal vivo con Non Plus Ultra Band.

Domenica 1 ottobre partenza delegazioni spagnole da Corteno Golgi e visita alle incisioni rupestri.